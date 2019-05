Asbestbedrijf uit Apeldoorn na 18 boetes nu maand stilgelegd

Besluit omstreden woongebouw in Apeldoorn deugde niet volgens bezwaren­com­mis­sie

11:29 Bij het besluit over een omstreden appartementengebouw in de binnenstad hebben burgemeester en wethouders advies van de onafhankelijke bezwarencommissie in de wind geslagen. De commissie vond dat zij een nieuw besluit moesten nemen. In plaats maakten ze het bouwplan definitief.