‘Asbestcafetaria’ op camping in Beekbergen mag onder voorwaarden weer open

In het cafetaria van camping De Hertenhorst in Beekbergen is wel asbest aangetroffen, maar het heeft zich niet verspreid. Dat is de uitkomst van een inventarisatie die er heeft plaatsgevonden.

De gemeente Apeldoorn - die het gebouw maandag liet verzegelen - meldt dat de snackbar nu weer open mag. Mits het asbest niet wordt blootgesteld aan de open lucht en er een beheersplan wordt opgesteld.

Afschermen

Campingeigenaar Henny van der Zalm zegt dat al aan die voorwaarden is voldaan. ,,Anders zouden we het moeten laten saneren. Dat gaat niet midden in het hoogseizoen. We hebben ervoor gekozen om de au bain-marie, waarin de asbest is aangetroffen, af te schermen.”

Waar die dus niet te gebruiken is, zijn de problemen met de bakwand volgens Van der Zalm opgelost. Wat haar betreft gaat het cafetaria zo snel mogelijk weer open. ,,Maar dat is aan de huurder. Zij is de enige die bevoegd is. Met de onrust die ze hier gecreëerd heeft, moet ze maar zien te dealen. Of er na dit seizoen nog een toekomst voor haar is? Dat weet ik niet, ik heb geen glazen bol.”

Vertrouwen kwijt

Ze heeft het over Antoinette Kappers. De Apeldoornse huurt het horecagedeelte op De Hertenhorst nu voor het tweede jaar op rij. Gaandeweg is ze het vertrouwen in de campingeigenaren echter volledig kwijtgeraakt.