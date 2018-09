Asbestgevaar in serviceflat Apeldoorn; 180 meterkasten acuut op slot

Het uit 1973 daterende gebouw aan de Loolaan wordt op dit moment gerenoveerd. Een anonieme tip over de manier waarop dat gebeurt was voor de gemeente aanleiding onderzoek in te stellen. De conclusies die donderdagavond aan wethouder Mark Sandmann werden gerapporteerd waren aanleiding om al vandaag tot actie over te gaan: ,,Direct ingrijpen is gewenst.''

In schachten die in verbinding staan met de meterkasten is het kankerverwekkende asbest verwerkt. Het verwijderen daarvan is aan strenge regels onderhevig. Asbestsanering moet door een daarvoor gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Over het naleven van die regels blijken grote twijfels te bestaan.

Stilgelegd

Het wisselen van kozijnen was onlangs al stilgelegd omdat er vragen waren over hoe tijdens de verbouwing met asbest werd omgegaan. Vervolgonderzoek naar de verspreiding van asbestdeeltjes wees uit dat in zes van de twintig onderzochte 'technische ruimtes' (berg- of meterkasten) sprake is van asbestverontreiniging. Totdat er nader onderzoek is gedaan vindt de gemeente het niet verantwoord dat deze ruimtes nog worden betreden. De urgentie blijkt zo groot dat het verzegelen van de ruimtes vanavond - vrijdagavond - na werktijd wordt uitgevoerd.

Geen risico nemen

Vanmiddag informeerde de gemeente de vereniging van eigenaren (VVE) van Lindenhove daarover. De beslissing om de ruimtes te verzegelen werd niet door de VVE genomen maar door de gemeente. Ze zegt geen enkel risico te willen nemen met de gezondheid van de bewoners en de mensen die op dit moment aan het werk zijn in Lindenhove.

Daarbij neemt ze voor lief dat mogelijk meer ruimtes worden verzegeld dat wellicht nodig is. In sommige appartementen kunnen asbestplaten in het verleden al zijn verwijderd, noemt de gemeente als voorbeeld. Als voorzorg worden echter alle ruimtes afgesloten. De bewoners hoeven hun huis niet uit.

Klemmend

Bewoners die vanavond niet thuis zijn vinden bij thuiskomst een brief op hun deur met uitleg en het klemmende verzoek de ruimte niet te betreden. Tot vanavond 23 uur en in het weekend is de gemeente telefonisch bereikbaar.