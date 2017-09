Asbestpad afgegraven in Apeldoorns bos

Aventus-student Pim in race voor Landelijke Mbo Ambassadeur

5 september In april won hij al de publiek- en juryprijs tijdens Cleantech Tomorrow, nu kan Pim Duterloo (20) uit Voorst ook nog Landelijke Mbo Ambassadeur 2017 worden. De student Allround Operationele Techniek in Apeldoorn is een talent op het gebied van verduurzamen.