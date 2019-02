Ashtonia ‘economische meerwaarde voor Apeldoorn’

Dolf van de Vegte (66), directeur Family7, in woonplaats Apeldoorn overleden

15:31 Dolf van de Vegte is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woonplaats Apeldoorn overleden. Van de Vegte (66) was directeur van Family7, een televisiezender die is opgericht ‘vanuit de passie en visie om Nederland te bereiken met het Evangelie’.