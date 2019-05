Ashtonia volgt in Apeldoorn voorbeeld cabaretier Youp van ’t Hek als Ajax finale haalt: programma aangepast

Ajax in de finale van de Champions League, dat willen ook de Ashton Brothers niet missen. De cabaretiers willen daarom het programma van Ashtonia in Apeldoorn aanpassen, als de Nederlandse bekerwinnaar zich morgen weet te ontdoen van Tottenham Hotspur.

Daarmee volgen ze dan het voorbeeld van Youp van 't Hek, die op zaterdag 1 juni net als de ‘Brothers’ in Apeldoorn speelt. Youp, een groot Ajax-fan, kondigde aan zijn voorstelling in theater Orpheus in Apeldoorn als Ajax de finale haalt vroeger te beginnen en een groot scherm te zullen ophangen, zodat hij samen met zijn fans kan kijken.

WK-finale

Ashtonia strijkt van 24 mei tot en met 16 juni neer op de Zwitsal, waarbij in totaal circa 20.000 bezoekers worden verwacht. Er zijn wel mogelijkheden om het programma op 1 juni aan te passen, zegt manager Peter Kolsters. Toen het Nederlands voetbalelftal in 2010 in de finale van het WK mocht aantreden tegen Spanje, traden de Ashton Brothers op de finaledag op in Barcelona. ,,Toen zijn we ook eerder begonnen en hebben we vervolgens de finale bekeken samen met het publiek’’, zegt Kolsters.

Bedenken