Asielzoekers Zutphen inspireren Loenense kunstenaar Dijkhoff: ‘Ik hoor veel schrijnende verhalen’

Aantal zelfdodin­gen in Nederland blijft stabiel, maar steeg wel in Overijssel

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft stabiel. Ondanks de energiecrisis, inflatie, oorlog in Oekraïne én de naweeën van de coronapandemie. Regionaal zijn de verschillen wel groot. Zo steeg het aantal zelfdodingen in Overijssel behoorlijk. Ook zorgelijk: meer jongeren maakten een einde aan hun leven.