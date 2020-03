Asielzoekerscentra weren bezoekers en vrijwilligers vanwege coronavirus: ‘vervelende situatie en onzekere tijd’

Het strakke regime dat momenteel in veel bejaardentehuizen en ziekenhuizen geldt, wordt ook in asielzoekerscentra gehanteerd. Om het coronavirus buiten de deur te houden mogen vluchtelingen voorlopig geen bezoek ontvangen.

De regenboogvlag voor de deur mag dan volop wapperen; voor de rest lijkt er bij de tijdelijke opvang aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn sprake van een totale lockdown. Dat is niet het geval, want achter een muurtje ontwaren een asielzoeker die wat zit te FaceTimen. En even later komt er iemand naar buiten.

Pamflet

Toch is het er een stuk stiller dan anders bij de ingang. Een naast de schuifdeur geplakt pamflet maakt duidelijk waarom: I.V.M. corona virus maatregelen is het verboden om bezoekers toe te laten tot de coa locatie!

Ook in de hal is het rustiger. Voor de beveiliger van dienst zijn het lange dagen nu zich vrijwel niemand meer bij zijn balie komt melden. Want door het bezoekverbod zijn vrijwilligers die normaal komen helpen met koken of een spelletje komen doen ook niet welkom. Het feit dat vluchtelingen zich sowieso al vaak vervelen in de tijdelijke opvang, doet daar niets aan af.

Geen besmettingen

,,Dat realiseren we ons. Maar het is niet anders. Onze medewerkers doen er alles aan om het zo leefbaar mogelijk te houden”, reageert woordvoerder Werner van Bastelaar namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij geeft aan dat deze richtlijn op alle locaties gevolgd wordt en dat het beleid tot dusverre zijn vruchten afwerpt. ,,We hebben gelukkig nog geen besmettingen.”

Volledig scherm Bij de tijdelijke vluchtelingenopvang aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn is bezoek momenteel vanwege het coronavirus niet welkom. © Arnoud Heins

In de verschillende azc's zijn meerdere maatregelen genomen. Zo gaan de groepsbijeenkomsten als taallessen en inburgeringscursussen niet meer door. Bewoners worden geïnformeerd in alle talen gewezen op de maatregelen van het RIVM. Bovendien is het contact met andere mensen zoveel mogelijk beperkt. Zo is de meldplicht opgeschort en is er alleen telefonisch contact met de huisarts mogelijk.

'Niet anders dan in de rest van Nederland‘

,,Eigenlijk zijn de maatregelen hetzelfde als voor iedereen in Nederland. Het is ook een soortgelijke situatie. Mensen hebben hier hun eigen onderkomens. Daar wonen ze soms met hun gezin, soms zijn het een paar alleenstaanden die samen wonen. Het is niet zo dat ze hier op slaapzalen slapen", legt Van Bastelaar uit.

Ook voor de bewoners van de azc's was het geen verrassing dat het virus Nederland bereikte. ,,Ze informeren zichzelf, zoeken zelf informatie op. En ook hier zijn er mensen die zich ontzettend veel zorgen maken, anderen zijn laconiek en anderen nemen de maatregelen serieus", aldus Van Bastelaar.

Onzekere tijd

Hoewel ze er mee te dealen hebben, realiseert het COA zich dat het voor zowel de bewoners als de medewerkers een lastige periode is. ,Maar we realiseren ons ook wat we van onze medewerkers vragen. Zij kunnen niet vanuit huis werken, maar moeten naar de opvang en het werk doen zonder steun van de vrijwilligers. Het is voor bewoners en medewerkers een onzekere tijd en een enorme opgave.‘’