ASK zet traditie met Ali Baba voort

Vier dagen lang voorstellingen in de grootste zaal van Orpheus. Een bezoekersaantal dat richting de 10.000 loopt. Een traditie die al 116 jaar terug gaat. Voor een amateur toneelvereniging zijn dat cijfers om de vingers bij af te likken. Reken er dus maar op dat ze er van genieten, de mensen van het ASK Theater.

,,Al blijft het belangrijkste dat we kinderen de gelegenheid geven om in een jeugd een keer met theater in aanraking te laten komen.''

ASK. De letters staan voor Apeldoornse Sinterklaas Kommissie, maar de volledige naam wordt niet meer gebruikt. Aanvankelijk zorgde de kommissie voor een extraatje in arme gezinnen. Later werd dat een toneelvoorstellingen voor leerlingen van de openbare basisscholen. Eerst in het verdwenen Tivoli, later in schouwburg Orpheus.

Dinsdag

Aanstaande dinsdag is de eerste voorstelling. Floris ten Holter (10) en Amy van Mechelen (10) kijken er naar uit. De leerlingen van de Sint Victorschool zijn twee van de in totaal 45 kinderen die meespelen in de vertolking van Ali Baba en de 40 rovers. ,,Het is leuk en spannend dat we mee mogen doen'', vertelt Floris. ,,Er komen heel veel mensen kijken. We kunnen nu zelf ook achter de schermen kijken. Zo leer je hoe alles werkt in een theater en op het toneel. Het is ook leuk om met iedereen te oefenen.''

Mark Brouwer is voorzitter van de vereniging. Daarnaast speelt hij de rol van Kazim, een broer van Ali Baba. Aanvankelijk lijkt hij de slimste van het stel, maar in de rijke traditie van het ASK-Theater blijkt vaak alles anders te liggen dan aanvankelijk gedacht. Brouwer probeert zich zoveel mogelijk op zijn rol te richten. ,,Dat lukt ook redelijk omdat we op de verschillende vlakken veel kennis in huis hebben. Van decor, tot kaartverkoop en social media.'' In totaal zijn er 70 mensen komende week actief om alles op rolletjes te laten verlopen.