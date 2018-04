Atleten zweren bij gouden handen van Apeldoornse sportmasseur Theo Bosch

'Ik denk dat kinderen en senioren veel plezier met elkaar kunnen beleven'

7:00 Wat als kinderen zouden overblijven in een bejaardentehuis in plaats van op school? Met dat idee speelt schrijfster Angelique van Dam (42) uit Apeldoorn in haar derde kinderboek. 'Een vriend zonder tanden' gaat over het meisje Caro, dat overblijven op school afschuwelijk vindt. Via haar buurvrouw komt ze tussen de middag terecht bij woon-zorgcentrum De Zonnewende en raakt ze bevriend met 'meneer Hans'.