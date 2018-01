Atletiek-icoon Ton Eijkenboom (82) overleden

Het Apeldoornse atletiek-icoon was een van de mensen die aan de wieg van Omnisport stonden. Als coach van een succesvolle groep meerkampers van AV'34 was hij een warm pleitbezorger van de indoorhal, al had hij in 1995 een kleinere hal voor ogen dan het topsportcentrum dat in 2008 aan de Voorwaarts kwam.