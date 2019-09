Atletiekunie trekt zich terug voor organisatie EK Indoor Apeldoorn in 2023

VIDEO'S Bewoner veroorzaak­te brand Leger des Heils in Beekbergen

15:15 De brand die in augustus uitbrak in een pand van het Leger des Heils in Beekbergen, is veroorzaakt door een van de bewoners. Dat bevestigt het Leger des Heils tegenover de Stentor. Of hij dat moedwillig deed, is nog onduidelijk. Wel wordt hij voor de rechter gebracht.