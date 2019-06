Audi A7 brandt volledig uit op afgesloten bedrijventerrein in Apeldoorn, brandstichting wordt niet uitgesloten

Zonnepane­len moeten scholen in Apeldoorn aan wat extra geld helpen

15 juni Alle scholen in Apeldoorn krijgen zonnepanelen, voor zover dat technisch haalbaar is. Dat willen in elk geval burgemeester en wethouders, die de schoolbesturen daarvoor willen helpen met de financiering. Het voordeel van een lagere energierekening is op termijn voor de scholen.