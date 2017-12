Audiotour over oorlogsdrama Apeldoornsche Bosch

Op het terrein van Groot Schuylenburg in Apeldoorn is vanaf februari een zogenoemde audiotour te volgen over het Apeldoornsche Bosch.

Deze Joods-psychiatrische instelling was van 1909 tot 1943 gevestigd aan de Zutphensestraat, op de plek waar nu ‘s Heeren Loo locatie Groot Schuylenburg gevestigd is. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 ontruimde de Duitse bezetter de instelling. De patiënten en een deel van het verplegend personeel werden weggevoerd; in totaal zo'n 1.300 mensen. Zij gingen naar concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar ze werden gedood.



Smartphone lenen

Komend jaar is het 75 jaar geleden dat het oorlogsdrama zich voltrok. Dat is de aanleiding voor een foto-expositie en audiotour. Dat laatste is een rondleiding waarbij mensen via hun smartphone informatie kunnen beluisteren. De route loopt langs informatiepanelen die enkele jaren geleden op het terrein zijn geplaatst. Wie geen smartphone heeft kan zo'n mobiele telefoon lenen bij het beginpunt van de route (Brasserie De Zon, Regenboogbrink 20 in Apeldoorn).



De expositie 'Het Apeldoornsche Bosch, zij woonden hier' is van 5 februari tot en met 31 mei 2018 op het terrein van Groot Schuylenburg te bezoeken. Gebouw Hannah is in die periode van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur geopend. De audiotour gaat ook op 5 februari van start, maar is op elk gewenst moment te lopen.

De expositie en tour zijn opgezet door CODA, op initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch. Ook ’s Heeren Loo, de Gemeente Apeldoorn, de Stichting WO2 Gld, het Grünewaldfonds, Ieders Museum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork spelen een rol in het project.