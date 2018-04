Autistische man in Apeldoorn van fiets bestolen terwijl hij in het ziekenhuis ligt

De zoon van Pekel was maandagavond met zijn fiets onderweg naar huis toen hij op de Sluisoordlaan onwel werd. ,,Hij heeft omstanders gewaarschuwd en die belden 112. Hij is enkele minuten buiten bewustzijn weggeweest maar was in de ambulance weer bij kennis en had nog de tegenwoordigheid van geest om een van de omstanders te vragen de fiets op slot te zetten. Die heeft dat gedaan en het sleuteltje aan mijn zoon gegeven”, gaat Luck Pekel nog even terug naar maandagavond.