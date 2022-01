Auto belandt in greppel Beemte-Broekland, lantaarnpaal geknakt

De automobilist verloor op de Beemterweg in een bocht de macht over het stuur. Het voertuig eindigde via een lantaarnpaal in een greppel in de buitenberm. De toedracht van het ongeluk is niet duidelijk. De bestuurder is nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist is opgehaald door een naaste.