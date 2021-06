Auto belandt in sloot bij botsing Klarenbeek, inzittende gewond naar het ziekenhuis

Inzittende parachu­tist na neerstor­ten vliegtuig: ‘Voor mij geen sprong meer, dit was heel heftig’

26 juni Parachutisten kwamen vrijdagochtend met de schrik vrij na een vliegtuigcrash bij Teuge: geen van de 18 inzittenden raakte gewond na een heftige noodlanding langs de A50. Peter Lankreijer en Pico de Jager weten dat ze een engeltje op hun schouder hadden. ,,De schrik zit er behoorlijk in. Dit is je grootste angst. We hadden wel dood kunnen zijn.”