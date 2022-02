Auto belandt op de kop in sloot in buitengebied van Apeldoorn

INTERVIEW Man van 200 miljoen zwaait af; Apeldoorn heeft ‘Herr Nein’ niet meer nodig, vindt Detlev Cziesso

Telkens weer nee zeggen, jaar in jaar uit... Het was een loodzware last die Detlev Cziesso op zijn schouders nam, door de sleutel van de schatkist te aanvaarden in het bijna failliete Apeldoorn. Tien jaar later heeft zijn gemeente ‘Herr Nein’ niet meer nodig, vindt de wethouder van financiën. Tijd voor de man van 200 miljoen om na de verkiezingen af te zwaaien.

5 februari