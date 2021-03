Auto belandt op z’n kop in Apeldoorn, bestuurder komt met de schrik vrij

Georgani­seerd verzet tegen windmolens in Voorst: 400 handteke­nin­gen voor petitie in twee dagen

26 februari De komst van enorme windturbines in het buitengebied van Voorster Klei moet gestopt worden. Met dat doel heeft een groep inwoners in Voorst een protestvereniging opgericht. Een petitie die sinds gisteren online staat is al bijna 400 keer ondertekend. Verantwoordelijk wethouder Wim Vrijhoef reageert sussend: ,,Ik verwacht dat dit zoekgebied uit de energiestrategie wordt gehaald.’’