Auto belandt op zijkant bij botsing Koninginnelaan Apeldoorn

Video Fietser raakt zwaarge­wond in bos bij Ugchelen en wordt met traumaheli naar ziekenhuis overge­bracht

20 april Een fietser raakte vanmiddag zwaar gewond na een val in de bossen bij Ugchelen, net buiten Apeldoorn. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waarna het slachtoffer met een traumahelikopter werd overgebracht naar een ziekenhuis in Utrecht. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk.