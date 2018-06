Auto botst op A28 met achterkant tegen voorganger: alleen de handrem deed het

Wie durft: spijker­broek­han­gen op 25 meter hoogte

18:49 Klimbos Garderen is zondag 8 juli het decor van het NK spijkerbroekhangen. Naast spieren moeten de deelnemers ook stalen zenuwen hebben, want in de finale hangt de spijkerbroek op 25 meter hoogte. Deelnemers zijn daarbij uiteraard wel gezekerd, zodat ze aan een touw blijven hangen als ze los laten.