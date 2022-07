Auto botst tegen boom in Beekbergen, bestuurder (20) naar ziekenhuis

met video Tegeltaxi wint terrein op de Veluwe: ‘Een super regeling wanneer je een groenere tuin wilt’

Hij maakt een flinke opmars. Sinds op 28 maart de tegeltaxi voor het eerst in Harderwijk vertrok, worden ook in Putten, Ermelo en Hattem loodzware terrastegels door de gemeente opgehaald. En Apeldoorn laat er na een succesvolle proef ook een rijden. Een kijkje bij de tegeltaxi in Putten.

10 juli