Auto brandt in holst van de nacht uit in Apeldoorn

Apeldoorn­se organisa­tie zorgt - in beschermen­de kleding - dat coronapa­tiën­ten niet in eenzaam­heid hoeven te sterven

29 maart Palliaterm in Apeldoorn, een netwerkorganisatie van zelfstandige zorgverleners die patiënten in de laatste fase van hun leven zorg aan huis verlenen, staat klaar om patiënten die aan corona lijden en stervende zijn in hun eigen woning te verzorgen. ,,Voor ons is dit ook een beetje pionieren, maar het is belangrijk dat mensen weten dat wij de mogelijkheid gaan bieden. Mensen hoeven zo niet in alle eenzaamheid in een ziekenhuis te sterven”, zegt bestuurder Dietske van Maanen. Inmiddels is zondag de eerste coronaptiënt bij Palliaterm aangemeld.