Auto brandt uit in Apeldoornse woonwijk

De autobrand in de Apeldoornse wijk Rivierenkwartier werd rond 02.20 uur gemeld bij de politie. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in lichterlaaie. Brandweerlieden hebben het vuur vervolgens geblust.

Het is nog onduidelijk hoe de autobrand is ontstaan. De politie houdt daarom een buurtonderzoek. Daarnaast komt de politie graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of over camerabeelden beschikken.