Auto brandt uit op parkeerplaats langs A1 bij Kootwijk

Paleis Het Loo stuurt weer stukken op tournee

12:06 Museumstukken van Paleis Het Loo in Apeldoorn zijn tot halverwege 2021 te zien in Museum Bronbeek in Arnhem. Het paleis stuurt de komende tijd meer stukken op 'tournee', nu het de komende jaren gesloten is vanwege de verbouwing.