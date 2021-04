Auto breekt val bij sprong uit brandend kamerpand in Apeldoorn

VIDEO Marechaus­see Renaldo schrijft boek over aanslag Koninginne­dag in Apeldoorn: ‘Zag de slachtof­fers, hoorde het gekrijs’

25 april Marechaussee-biker Renaldo Ishaak is op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn als een van de eersten ter plaatse nadat Karst T. met de zwarte Suzuki Swift crasht tegen De Naald. Ishaak weet direct: dit is een aanslag. De dodelijke daad wordt een tijdbom in zijn hoofd. Over de impact die deze aanslag en andere incidenten op hem hebben gehad, schreef Ishaak een boek dat maandag wordt gepresenteerd.