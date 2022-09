Auto concertharpiste brandt volledig uit bij Uddel: ‘Die knal was de eerste band die ontplofte’

Harpiste Beate Loonstra was onderweg vanuit Deventer naar huis toen ze ineens rook in haar spiegel zag. Vreemd, maar ze besloot verder te rijden. Tot andere automobilisten begonnen te seinen. Bij de eerste parkeerplaats bij Uddel nam ze de afslag. Nog geen tien minuten later sloegen de vlammen metershoog uit haar auto, die volledig afbrandde.

Gisteren speelde ze nog in het klooster in Nieuw Sion in Diepenveen. Vanmiddag stapte ze in haar auto om de lange weg terug te maken naar haar woonplaats Utrecht. ,,Er is niks meer van de auto over, ik ben zó geschrokken. Ik reed op de A1 toen ik de rook zag, maar dacht dat er misschien een gaatje in de uitlaat van mijn Opel Astra zat”, vertelt Loonstra, terwijl ze trillend naast de spulletjes die ze heeft kunnen redden staat.

Help

Op de parkeerplaats aangekomen zag ze wel rook onder de motorkap uitkomen, wat haar verontrustte. De allereerste automobilist die stopte besloot ze aan te klampen. ,,Die meneer was uitgestapt om even te plassen maar ik liep naar hem toe en zei: ‘sorry dat ik stoor, maar help!’. Hij maakte de motorkap open en ook daar kwam rook uit. Ik vroeg of dit zou gaan fikken, en hij zei: ‘ja, alles moet eruit’.”

Volledig scherm Er was niets meer over van de Opel Astra. © Luciano de Graaf

Overal stukjes auto

In de auto lag haar grote houten kostbare concertharp, dik ingepakt. En het bosje bloemen dat ze als dank kreeg van de organisatie. ,,Vijf minuten lang rookte de auto alleen maar. Nadat ik alles uit de auto had gehaald, kwam er vloeistof uit lopen. En toen ging het heel snel. Ik hoorde een knal, en dat was de eerste band die ontplofte. Overal liggen stukjes van de auto die door de explosies in het rond vlogen.”

Ontredderd staat Loonstra te wachten op de afwikkeling. Ze had een lift van het bergingsbedrijf kunnen krijgen, maar de grootte van haar harp zorgt ervoor dat dit niet past. ,,Ik hoop met een taxi mee te kunnen en anders zal ik mijn familie moeten bellen.” Toch blijft ze ook nuchter: ,,De brandweer zei dat dit met elke auto kan gebeuren. Het is heel onwerkelijk dit, er had kan zoveel ergs kunnen gebeuren en dat is allemaal niet gebeurd. Daar moet ik ook dankbaar voor zijn.”

