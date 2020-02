Auto crasht op A1, maar waar zijn de inzittenden?

Het verongelukte voertuig werd gisteravond om 23:10 u door een passant gemeld. Bij de toerit van de A1 bij Apeldoorn ter hoogte van afrit Voorst was een auto van de weg geraakt en over de kop gevlogen. Voor de hulpverlening werd ook de brandweer opgeroepen, omdat bij de eerste melding nog niet duidelijk was of er ook nog iemand in de auto zou zitten. Dat bleek echter niet het geval. De brandweer en politie gingen daarop in de omgeving op zoek naar mogelijke slachtoffers, maar die werden niet aangetroffen.