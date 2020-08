Auto én caravan vliegen over de kop op A50 bij Apeldoorn: twee rijbanen afgesloten

Vechtpar­tij trekt veel bekijks in Apeldoorn

15 augustus De politie is gisteravond met meerdere auto’s uitgerukt voor een vechtpartij in Apeldoorn. Om 20.45 uur kwam een melding binnen dat mensen met elkaar op de vuist gingen op de Stationsstraat, bij het Sophiaplein. Een man is hierbij lichtgewond geraakt.