Auto-festijn Concours d’elégance verlaat Apeldoorn

Apeldoorn­se familie­zaak De Haan met jonge generatie op naar volgend kappersju­bi­le­um

8:00 Ze had er geen moment moeite mee om de kapsalon die haar moeder tachtig jaar geleden oprichtte, over te dragen aan haar zoon en twee nieuwe eigenaren. Kapster en onderneemster Gerda Lawa (71) van Kapsalon De Haan in Apeldoorn Zuid is juist hartstikke trots. ,,Ik kreeg allemaal appjes waarin mensen me sterkte wensten, maar ik ben juist heel erg trots dat het zo gaat. Ik vroeg me af, ben ik dan de enige die dat zo ziet?’’