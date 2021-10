Auto in Apeldoorn volledig uitgebrand: ‘Ineens stond het dashboard in lichterlaaie’

Het vuur legde de binnenkant van de wagen helemaal in as. De bestuurder kon zijn auto op tijd parkeren en bleef ongedeerd. Terwijl hij met 112 belde, ging het voertuig voor zijn ogen in vlammen op. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust. Een berger is onderweg om het voertuig af te slepen. Door de brand ontstonden flinke rookwolken, die tot in Apeldoorn-Noord zichtbaar waren.