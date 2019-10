Auto in lichterlaaie aan Pythagorasstraat Apeldoorn

Het voertuig stond geparkeerd vlakbij een flatgebouw en vatte door nog onbekende oorzaak vlam. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, is er weinig over van de auto. Binnen een mum van tijd stond de wagen namelijk in lichterlaaie. De politie is nu in de straat om met omwonenden te praten en te horen of iemand iets over de brand kan vertellen.