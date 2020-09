Auto in puin na aanrijding met hert in Loenen: bestuurder gewond

Jonge bestuurder lapt alle regels aan z'n laars op A1: 70 km/u te hard, rijbewijs ingevor­derd

4 september De politie stond donderdagavond even te kijken tijdens een videosurveillance. Bij wegwerkzaamheden op de A1 bij Twello geldt een maximumsnelheid van 70 km/u, maar daar scheurde een auto voorbij met 144 km/u. De bestuurder is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd, laat de politie weten.