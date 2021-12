Auto knalt op lesauto in Apeldoorn, rijschoolleerling raakt gewond

VIDEO Voor derde keer raak in een week tijd: weer gaat in Apeldoorn een auto in vlammen op

In Apeldoorn is vanochtend opnieuw een auto in in vlammen opgegaan. Ditmaal aan de Valeriuslaan in Apeldoorn-Zuid. De auto brandde compleet uit. Het is de derde autobrand in een week tijd.

