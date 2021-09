Auto knalt tegen boom in Apeldoorn, brandweer knipt linnen dak open om passagier te bevrijden

Werkgeluk is big business: ‘Steeds meer bedrijven zien dat als de nieuwe cultuur’

18 september Als je in een flow komt, gaat alles vanzelf. ,,Dat willen we toch allemaal?”, zegt Rachel Gasper-Rothengatter, auteur van het boek Flow in organisaties. En zij niet alleen. Positieve psychologie en flow zijn hip en hot want ze wijzen de weg naar werkgeluk en hogere winst. De belangstelling ervoor explodeert, zeggen deskundigen.