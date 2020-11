Auto met aanhanger schaart op A1 bij Apeldoorn en veroorzaakt flinke file: weg ligt vol met dakpannen

Streetart-kunstenaar Stephan gaat voor internatio­na­le faam met ‘profeti­sche’ zeepteke­nin­gen in Apeldoorns fietstun­nel­tje

23 november Al decennia lang fleurt de Apeldoornse kunstenaar Stephan Peters (53) de openbare ruimte in zijn stad op met zijn kleurrijke ‘street art’. Hoog tijd voor hem om eens uit te vinden of hij internationaal ook zijn mannetje staat via de wedstrijd Street Art of the year 2020. ,,Mijn ultieme droom? Een werk in New York te mogen maken.’’