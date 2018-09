Auto ondersteboven door botsing in Apeldoorn

Flinke vertraging voor meldkamer oost-Nederland

7:51 De komst van een nieuwe meldkamer voor Oost-Nederland is voor geruime tijd uitgesteld. De coördinatieruimte voor de hulpdiensten opent op z'n vroegst in het voorjaar van 2022 in Apeldoorn. Volgens een woordvoerder levert dat geen knelpunten op.