Auto ondersteboven op A1 bij Apeldoorn, weg weer vrij

Politie stopt onderzoek naar wielrenner die doorreed na ongeluk Apeldoorn­se opa (76)

16 juli De politie heeft geen aanknopingspunten meer in het onderzoek naar een wielrenner die mogelijk is doorgefietst na een ongeluk in Apeldoorn. Daarbij kwam op 3 juli een 76-jarige fietser ten val. Zijn kleindochter, Lisanne Rijks, deed via Facebook een oproep in de hoop de wielrenner te vinden.