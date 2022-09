Auto op de kant bij aanrijding in Apeldoorn: bestuurder uit voertuig bevrijd

De groene auto belandde door de flinke botsing op zijn kant. De bestuurder heeft even in haar voertuig bekneld gezeten en is door de brandweer via de kofferbak bevrijd. Zij is meegenomen met de ambulance. De bestuurder van de witte Volkswagen is ook nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel is zij flink geschrokken.