Auto op erf in Apeldoorn brandt volledig uit; brandstichting niet uitgesloten

Apeldoorn zet plan voor bijzonder warmtenet in deel De Maten door

5 december Een plan om honderden woningen in de Apeldoornse wijk De Maten op bijzondere wijze te verwarmen, krijgt een doorstart. De bedoeling is warmte te winnen uit de vijvers en sloten in de Hoevenbuurt. Mogelijk worden straks zelfs nog meer huishoudens op dat warmtenet aangesloten dan aanvankelijk de bedoeling was.