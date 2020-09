Auto over de kop bij Apeldoorn: bestuurder naar het ziekenhuis

Podcast Notaris­zoon Godert Walter uit Apeldoorn werd verzetsman in Groningen, waar hij geen dag vergeten wordt

17 september ‘Menschen als hij worden niet vergeten’. De Nieuwe Apeldoornsche Courant liet er op 17 juli 1946, bijna twee jaar na zijn dood, geen misverstand over bestaan. Met Godert Walter was een moedige Apeldoorner overleden. Het is vandaag 76 jaar geleden dat de verzetsman in Haren door de Duitsers werd vermoord. In Groningen wordt zijn naam nog dagelijks genoemd.