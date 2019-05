Auto over de kop na botsing A50 bij Beekbergen, vertraging rondom Apeldoorn

Bitcoin­boef Berry van M. uit Apeldoorn opgepakt: zijn luxe leventje in Dubai is voorbij

19:15 De 33-jarige man die vanochtend is opgepakt voor oplichting is de Apeldoorner Berry van M. Hij was eigenaar van de zelfverklaarde ‘eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren', Koinz Trading in Lelystad.