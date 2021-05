Auto raakt van A50 bij Apeldoorn en belandt op de kop in sloot

Jeroen zijn kampioen Deze mannen uit Terwolde laten René le Blanc uit het draaiorgel klinken

19 mei Niemand minder dan René le Blanc, misschien wel de beste zanger van Nederland, liep door deze loods in Terwolde. Luisterde hier naar zijn hit ‘If I tell you that I love you’, die uit het draaiorgel klonk. Welkom bij Huug, John en Johnny van Eijk. Ongetwijfeld de beste draaiorgelbouwers ter wereld.