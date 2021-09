Auto ramt hekwerk bij korfbalvereniging Apeldoorn

video Verslaafd aan verzamelen: overal poezen in huis van Henk (76) en Agnes (52) uit Apeldoorn

15 september Poezen, poezen en nog eens poezen aan de Ganzenweg in Apeldoorn-Zuid. Henk (76) en Agnes (52) van Werven hebben niet alleen vijf levende viervoeters. Hij verzamelde ook 1300 poezenbeeldjes. Maar als het zo doorgaat, haalt zijn vrouw hem binnen afzienbare tijd in. Ze is verslaafd geraakt aan poezenpuzzels.