Auto ramt lantaarnpaal in Apeldoorn, maar bestuurder is nergens te bekennen bij aankomst politie

Op de Wapenrustlaan is een auto in de nacht van zaterdag op zondag hard in aanraking gekomen met een lantaarnpaal, met forse schade tot gevolg. Wat er precies is gebeurd, is nog gissen, want de bestuurder was nergens te bekennen op het moment dat de hulpdiensten arriveerden.