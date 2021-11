Auto ramt paaltjes op stationsplein in Apeldoorn: één man naar het ziekenhuis, politie staat voor raadsel

De politie stond vanmorgen rond zes uur voor een raadsel in Apeldoorn. Een auto was daar over het Stationsplein geschoten, had daarbij ijzeren palen uit de grond geramd en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De politie betwijfelt of de aangetroffen gewonde man de bestuurder was.