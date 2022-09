Auto rijdt pardoes door bushokje in Apeldoorn en belandt op de kop

Het ongeluk gebeurde rond half elf vlak voor de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Hoe de vrouw de macht over het stuur kwijt kon raken, is nog niet duidelijk. De chaos was hoe dan ook groot: de brokstukken van auto en abri lagen overal verspreid over de straat.

Hoe het met de vrouw gaat, is niet duidelijk. Zij werd uit haar auto bevrijd en even later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tussendoor nam de politie nog wel even een blaastest af. In het ziekenhuis volgt nog een bloedtest.