Auto rijdt tuin in langs Kayersdijk Apeldoorn

video 'On-Apeldoorns' loungen op eerste zonnige Stadsoase van dit jaar

9:20 Livemuziek, barbecues en een hele hoop zon. De eerste Stadsoase van dit jaar kon zich geen betere start wensen, het minifestival in de zomer staat met de vijfde editie bij veel Apeldoorners inmiddels in de agenda. ,,We komen hier vanaf het begin, elke zondag als we kunnen gaan we hier naar toe'', vertelt Hester Battem. ,,Heel gezellig, fijne relaxte sfeer en we komen altijd wel bekenden tegen.''