Auto rijdt vol op vrachtwagen bij Apeldoorn-Noord, afrit afgesloten

Traumaheli landt in Apeldoorn voor ongeluk aan Noorder­laan

5 september Voor hulp aan een gewonde na een ongeval aan de Noorderlaan is vanavond een traumahelikopter geland in het Mheenpark in Apeldoorn. De komst van de helikopter trok veel bekijks. Zo’n 60 mensen kwamen af op het geluid van de machine.