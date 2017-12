Auto rijdt zich vast in grasveld in Apeldoorn

Dit voorval vond plaats vlak bij de kruising van de Laan van Zevenhuizen met de Mheenlaan in Apeldoorn, zondagmiddag rond 13.45 uur. Aan het spoor te zien dat de auto in het grasveld had getrokken is de wagen weg gereden, rechtstreeks vanaf een parkeerplaats het grasveld op. Kennelijk met de bedoeling om via het gras het daaraan grenzende voetpad en fietspad over te steken en snel op de doorgaande weg terecht te komen.